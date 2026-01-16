Bomba a Bronte scatta il piano sicurezza

A Bronte, si intensificano i preparativi per garantire la sicurezza in vista della giornata di domenica. Le autorità comunali stanno finalizzando gli ultimi protocolli operativi per assicurare un evento tranquillo e controllato, in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza. La priorità resta la tutela della comunità e il coordinamento efficace delle misure di sicurezza.

Si lavora alacremente in Comune a Bronte per definire gli ultimi protocolli operativi in vista di una domenica cruciale per la comunità. A seguito del recente ritrovamento di un residuato bellico, la Prefettura di Catania ha disposto per domenica 18 mattina le delicate operazioni di bonifica e.

