Giorgia Meloni risponde alle polemiche sull’Ice e si scaglia contro chi chiede agli Stati Uniti di occuparsi della nostra difesa. La premier dice che le critiche sono ingiuste e che l’Italia deve fare da sé. Parla anche di rapporti con l’Ucraina, l’Europa e il Mercosur, senza peli sulla lingua.

Dagli Stati Uniti all’Ucraina, passando per l’Unione europea e il Mercosur: Giorgia Meloni a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Foglio. Uno dei passaggi più significativi riguarda il dibattito interno sulla collaborazione con Washington e, in particolare, sulla presenza di esponenti dell’ Ice — l’agenzia federale statunitense per il controllo delle dogane e dell’immigrazione — in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Su questo punto, il primo ministro ha evidenziato quella che definisce una contraddizione nel confronto politico, osservando: "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi Paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Credo che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parla Giorgia Meloni: "Polemiche sull'Ice, ma poi chiedono agli Usa di occuparsi della nostra difesa"

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Nel Parlamento italiano si accendono nuove tensioni.

Giorgia Meloni punta il dito contro chi critica l’America e poi si aspetta che gli Stati Uniti difendano l’Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Parla Giorgia Meloni: Europa, dazi, difesa, libertà, Trump e futuro; Meloni a Niscemi, promette soldi per placare le polemiche; Maltempo, il governo lavora a un decreto per le regioni colpite; Meloni: stupore per parole di Trump, inaccettabile sminuire ruolo alleati in Afghanistan.

Giorgia Meloni: Polemizzano sull'Ice, poi chiedono agli Usa di difendere l'Unione EuropeaIntervistata dal direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, Giorgia Meloni parla della presenza dell'Ice alle Olimpiadi ... notizie.it

Giorgia Meloni. È un paradosso polemizzare sull'Ice e poi chiedere a Trump di difendere l'UeLa premier al Foglio parla di un'Europa che deve convincersi della necessità di difesa, punta il dito contro le sinistre europee secondo cui le spese per la ... huffingtonpost.it

Oggi la presenza della Premier Giorgia Meloni in Sicilia parla chiaro.Lo Stato c’è, ed è accanto a tutti i cittadini, sempre, senza distinzione. Per Fratelli d’Italia non esistono italiani di serie A e di serie B. Esiste un’Italia che agisce, ascolta e risponde con i f - facebook.com facebook

Di “vicenda inaccettabile” parla la premier Giorgia Meloni. #Tg1 Monia Venturini x.com