Giorgia Meloni al Foglio | Quelli che polemizzano sull’Ice poi chiedono agli Usa di difendere l’Ue

Giorgia Meloni punta il dito contro chi critica l’America e poi si aspetta che gli Stati Uniti difendano l’Italia. Durante un’intervista al Foglio, la premier ha sottolineato come sia assurdo che chi polemizza sui rapporti con gli Usa, criticando la presenza di militari americani durante le Olimpiadi, poi chieda comunque ai loro alleati di intervenire in nostro aiuto. Meloni invita a riflettere su questa contraddizione, che definisce uno dei problemi principali del nostro paese.

«Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi Paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Credo che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi». Sono le parole di Giorgia Meloni in un'intervista con il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa. Ma la premier chiarisce subito: «Ho sempre difeso, nel rapporto con gli Stati Uniti, l'unità dell'occidente.

