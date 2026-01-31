Giorgia Meloni | Polemizzano sull’Ice ma poi chiedono agli Usa di occuparsi della nostra difesa

Nel Parlamento italiano si accendono nuove tensioni. Giorgia Meloni attacca l’opposizione, criticando chi polemizza sull’Ice e poi si rivolge agli Stati Uniti chiedendo più impegno sulla nostra difesa. Le sue parole arrivano in un momento di scontri accesi tra le diverse forze politiche, con accuse reciproche che rendono ancora più difficile trovare un punto di incontro.

Nel clima sempre più teso che attraversa il Parlamento, tra scambi duri, accuse incrociate e linee politiche che faticano a incontrarsi, le parole di Giorgia Meloni suonano come una stoccata mirata all’opposizione e, indirettamente, alla linea portata avanti da Elly Schlein. Temi come la sicurezza, il rapporto con gli Stati Uniti e le spese per la difesa hanno acceso scintille nell’Aula, diventando terreno di scontro politico e simbolico. È proprio su queste fratture, emerse con forza nelle ultime settimane, che la presidente del Consiglio costruisce una riflessione che va oltre la polemica e punta a mettere in luce una frattura culturale e politica che attraversa l’Italia e l’Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meloni torna a criticare le polemiche sull’Ice.

Meloni si scaglia contro le polemiche sull’Ice, accusando alcuni di criticare gli USA senza voler fare altrettanto per difendere l’Europa.

