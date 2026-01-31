L’Arezzo si ferma sullo 0-0 a Guidonia Montecelio, bloccato da una prestazione sottotono. I toscani non riescono a trovare il gol, nonostante un rigore parato dal portiere avversario. Il risultato ferma la loro serie positiva e permette al Cavallino di mantenere il ritmo in classifica.

L’Arezzo si ferma sullo 0-0 a Guidonia Montecelio, bloccato da una prestazione insipida che non riesce a tradursi in un successo nonostante il rigore parato da portiere. La partita, disputata domenica 30 gennaio 2026 allo stadio comunale di Guidonia, mette a dura prova il ritmo del Cavallino, che dopo quattro vittorie consecutive non riesce a trovare la via del gol. Il risultato, seppur senza sconfitte, interrompe un momento di crescita che aveva portato l’Arezzo a consolidare la propria posizione in classifica. Il match è dominato da una mancanza di concretezza offensiva e da una difesa che, nonostante le occasioni create dallo stile di gioco del Guidonia, riesce a contenere i tentativi del reparto arretrato amaranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pareggio senza gol a Guidonia: Arezzo ferma il ritmo del Cavallino in classifica

Approfondimenti su Guidonia Montecelio

Il match tra Guidonia Montecelio e Arezzo finisce senza reti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guidonia Montecelio

Argomenti discussi: Sansepolcro, pareggio senza gol: è penultimo; Serie B, pareggio senza reti tra Catanzaro e Samp. Tris del Sudtirol al Padova; Pareggio non adatto ai deboli di cuore: il 2-2 con l’Ungheria regala all’Italia i quarti dell’Europeo; Il primo gol stagionale di Serafino Grandinetti regala il pareggio al Sant’Angelo.

Pareggio senza gol tra Cremonese e VeronaPareggio senza reti tra Cremonese e Verona. La sfida è finita 0-0. Poche le occasioni da gol e qualche fischio per i padroni di casa. Il pubblico dello Zini si aspettava qualcosa di più contro l'ultim ... rainews.it

Cremonese-Verona risultato 0-0: manca solo il gol, ma il pari non piace a nessunoTra Cremonese e Verona manca solo il gol: pareggio che non accontenta nessuno. Lombardi senza vittorie da 7 partite, i veneti restano a 3 punti dalla zona salvezza ... corriere.it

#Under19Regionale | Il derby tiburtino tra Tivoli Calcio 1919 e Acd Guidonia termina in pareggio - facebook.com facebook