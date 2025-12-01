Risultati e classifica A pari punti col Guidonia L’Arezzo non sbaglia
Leonardo Menichini mastica amaro a fine gara. "Una sconfitta immeritata – le parole del tecnico toscano – nel primo tempo non abbiamo subito nulla, abbiamo visto i numeri con 13 recuperi nella loro metacampo, abbiamo avuto 6 tiri nel primo tempo, palle che passavano davanti alla loro porta e tanti cross, sono stati bravi loro a difendere, ma abbiamo creato tanto chiudendoli per lunghi tratti dei primi 45’ in area, anche se purtroppo ci è mancato solo il gol. I ragazzi hanno dato tutto giocando una grande gara. Il rosso nel finale a Ladinetti? C’è stata un po’ di confusione, ma non si possono prendere dei rossi così a gara finita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Bundesliga Risultati, classifica e statistiche della #Bundesliga dopo la dodicesima giornata. - facebook.com Vai su Facebook
A3 Credem Banca: Girone Blu. 6ª di andata. Risultati, classifica e prossimo turno volleyball.it/2025/11/30/not… Vai su X
Risultati e classifica. A pari punti col Guidonia. L’Arezzo non sbaglia - "Una sconfitta immeritata – le parole del tecnico toscano – nel primo ... Da sport.quotidiano.net
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 3 punti Milan tra le polemiche! Diretta gol live score (oggi 29 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 29 novembre 2025, delle partite per la 13^ giornata che saranno in programma. Secondo ilsussidiario.net
RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Lo Spezia vince il derby! Diretta gol live score (oggi 30 novembre 2025) - Risultati Serie B, classifica: Juve Stabia Monza e Spezia Sampdoria sono due partite ben diverse e valgono come posticipi della 14^ giornata. Lo riporta ilsussidiario.net