Risultati e classifica A pari punti col Guidonia L’Arezzo non sbaglia

Leonardo Menichini mastica amaro a fine gara. "Una sconfitta immeritata – le parole del tecnico toscano – nel primo tempo non abbiamo subito nulla, abbiamo visto i numeri con 13 recuperi nella loro metacampo, abbiamo avuto 6 tiri nel primo tempo, palle che passavano davanti alla loro porta e tanti cross, sono stati bravi loro a difendere, ma abbiamo creato tanto chiudendoli per lunghi tratti dei primi 45’ in area, anche se purtroppo ci è mancato solo il gol. I ragazzi hanno dato tutto giocando una grande gara. Il rosso nel finale a Ladinetti? C’è stata un po’ di confusione, ma non si possono prendere dei rossi così a gara finita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

