Il match tra Guidonia Montecelio e Arezzo finisce senza reti. Dopo quattro vittorie di fila, i toscani rallentano un po’ la marcia nel 2026. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol. Ora l’Arezzo si ferma, mentre il campionato continua a regalare sorprese.

Guidonia Montecelio (Roma), 30 gennaio 2026 – Dopo quattro vittorie consecutive l' Arezzo rallenta un po' la sua corsa nel 2026. A Guidonia finisce a reti bianche al termine di una notte nella quale il Cavallino ha fatto troppo poco per imporsi e deve ringraziare Venturi che para un rigore (il secondo dopo quello di Forlì) nel finale di primo tempo e blinda lo 0-0. E' un pari, comunque, senza effetti collaterali perché mantiene a -7 il Ravenna: i romagnoli, in campo in contemporanea a Perugia, non vanno oltre l'1-1 al "Curi" Bucchi aveva tamponato l'emergenza sulla fascia destra difensiva rilanciando, a sorpresa, Tito e chiedendo di stringere i denti a Coppolaro, schierato dal primo minuto nonostante un affaticamento muscolare per una linea arretrata inedita, complice la scelta di mandare in panchina Gilli anche lui non al meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guidonia Montecelio-Arezzo 0-0, il Cavallino rallenta la corsa

Segui la diretta della partita di calcio di Serie C tra Guidonia Montecelio e Arezzo.

Risultato invariato allo stadio di Guidonia Montecelio tra Calcio Serie C Guidonia Montecelio e Arezzo, con il punteggio di 0-0.

