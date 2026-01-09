Papa Leone XIV | Deplorevole usare le risorse pubbliche per l' aborto

Papa Leone XIV ha espresso forte disapprovazione riguardo all’utilizzo di risorse pubbliche per finanziare l’aborto. Nel suo intervento davanti al corpo diplomatico, ha sottolineato come questa pratica rappresenti una questione delicata e di grande rilevanza morale. Le sue parole riflettono un’opinione ferma sulla gestione delle risorse pubbliche e sui valori etici associati alla tutela della vita, richiamando l’attenzione su un tema di grande attualità.

È l’uso di risorse pubbliche per finanziare l’aborto il punto più duro del discorso pronunciato da Papa Leone XIV davanti al corpo diplomatico. "La Santa Sede esprime profonda preoccupazione in merito ai progetti volti a finanziare la mobilità transfrontaliera finalizzata all'accesso al cosiddetto 'diritto all'aborto sicuro ' e ritiene deplorevole che risorse pubbliche vengano destinate alla soppressione della vita, anziché essere investite nel sostegno alle madri e alle famiglie", le parole del Pontefice, Nel suo intervento, Leone XIV ha ribadito la contrarietà della Chiesa a ogni pratica che neghi o strumentalizzi l’origine e lo sviluppo della vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Papa Leone XIV: "Deplorevole usare le risorse pubbliche per l'aborto" Leggi anche: Leone XIV, l'impensabile diktat ai sacerdoti: come usare i social Leggi anche: Papa Leone XIV e Papa Francesco, una sola parola: Pace La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La pace, il presidente, il papa; Ambongo: la pace in Africa dipende da noi africani; Gli Usa via dalla Convenzione ONU sul clima; La rabbia per il leone vandalizzato | Quello è il simbolo della nostra associazione. Papa Leone XIV: "Deplorevole usare le risorse pubbliche per l'aborto" - Nel discorso al corpo diplomatico il Pontefice attacca i finanziamenti all’aborto sicuro: "I fondi vadano a madri e famiglie, non alla soppressione della vita" ... msn.com

