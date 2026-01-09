Papa Leone | lavorare per una diplomazia della pace

Il Papa ha incontrato il corpo diplomatico presso la Santa Sede, sottolineando l'importanza di promuovere una diplomazia della pace. In un contesto internazionale complesso, le sue parole invitano a un impegno condiviso per la soluzione dei conflitti e il rispetto dei diritti umani, rafforzando il ruolo della Santa Sede come mediatore di dialogo e cooperazione tra le nazioni.

Il Papa ha incontrato il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede ed è tornato a parlare di pace. Servizio di Paolo Fucili TG2000. Diplomazia Pontificia, Leone XIV e il discorso al corpo diplomatico; Venezuela, la diplomazia discreta di Leone XIV: «Evitare una guerra civile»; Venezuela: il sonno della diplomazia; Modello Polonia per il dopo-Maduro, la "transizione pacifica" secondo la diplomazia pontificia. Papa Leone mette in guardia contro la "diplomazia basata sulla forza" - Il pontefice trasmette un messaggio diretto ai diplomatici, criticando la diplomazia militarizzata e sollecitando la protezione dei diritti venezuelani.

Papa Leone: “Urgente il cessate il fuoco in Ucraina” - Il Santo Padre ha ricevuto in udienza i membri del corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede e ha rivolto loro un discorso incentrato sull'importanza del rispetto del diritto ... interris.it

Venezuela, la diplomazia discreta di Leone XIV: «Evitare una guerra civile» - Naturalmente era stato informato quasi in tempo reale di quello che, due giorni fa, era appena accaduto ... ilmessaggero.it

