Pallanuoto il Setterosa scelto per gli Europei di Funchal | le Azzurre in preparazione a Ostia

Il Setterosa, la squadra nazionale femminile di pallanuoto, si sta preparando presso il Polo Natatorio di Ostia sotto la guida del coach Carlo Silipo. Le Azzurre si preparano per gli Europei di pallanuoto femminile, che si svolgeranno a Funchal dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’attività di allenamento in vista della competizione rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della squadra.

Ostia – E’ in preparazione al Polo Natatorio di Ostia il Setterosa di Coach Carlo Silipo. Le Azzurre saranno impegnate a Funchal negli Europei di Pallanuoto Femminile, che avranno il via a fine mese (dal 26 gennaio al 5 febbraio). Sono in programma due partite test per verificare tecnica e crescita, prima della competizione continentale e sempre a Ostia. L’Italia scenderà in acqua con l’Olanda (il 21 gennaio alle ore 19) e poi il 22 ancora con le Orange, alle ore 20. Il 23 gennaio ci sarà la partenza per il Portogallo. Il Commissario Tecnico Azzurro ha ufficializzato le convocazioni. I Gironi dell’Europeo, le convocate e il programma della competizione – Fonte Federnuotofedernuoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Il Setterosa riparte da Ostia: tornano in gruppo Tabani e Marletta in vista degli Europei di Funchal

Leggi anche: Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei; Gli Europei di pallanuoto senza Di Fulvio: esame per Campagna; Pallanuoto, le favorite degli Europei 2026: la Spagna battistrada. Attenzione alla Serbia padrona di casa.

Pallanuoto, le convocate dell’Italia per gli Europei. Il Setterosa riaccoglie Tabani e Marletta - Prosegue il countdown in vista dei Campionati Europei 2026 di pallanuoto femminile, che si svolgeranno nell'isola di Madeira (in Portogallo) dal 26 ... oasport.it

Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei - In vista degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, che andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo, il Setterosa si ... oasport.it