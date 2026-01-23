Pallanuoto il Setterosa perde il match con l’Olanda a Ostia | le Azzurre lottano fino alla lotteria dei rigori
Il Setterosa di pallanuoto femminile ha concluso il test match contro l’Olanda a Ostia con una sconfitta ai rigori. La partita, ultima occasione di preparazione prima degli Europei, ha visto le Azzurre impegnate in una sfida combattuta, che si è risolta solo dopo la lotteria dei rigori. Questo incontro ha fornito spunti utili in vista della competizione internazionale.
Ostia – E’ arrivata una sconfitta per il Setterosa nell’ultimo test match, prima degli Europei di Pallanuoto Femminile, contro l’Olanda. Le Azzurre hanno perso 14-7, in una partita combattuta terminata ai rigori, al Polo Natatorio di Ostia, dove sono in preparazione. Il prossimo step sarà la partenza per il Portogallo, dove a Funchal, l’Italia è inserita nel Gruppo C, con Serbia, Turchia e Croazia. Quest’ultima sarà la prima avversaria di competizione (26 gennaio, ore 13,45). Il tabellino della partita, i gironi e le convocate – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Tabellino ITALIA-OLANDA 7-14 Italia: Condorelli, Tabani, Leone, Bacelle 1, Gant, Cergol, Giustini, Bianconi, Marletta 3 (3 rig.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Pallanuoto, il Setterosa scelto per gli Europei di Funchal: le Azzurre in preparazione a OstiaIl Setterosa, la squadra nazionale femminile di pallanuoto, si sta preparando presso il Polo Natatorio di Ostia sotto la guida del coach Carlo Silipo.
Pallanuoto, il Setterosa in raduno a Ostia in vista degli Europei: al Polo Natatorio fino al 15 gennaioIl Setterosa di pallanuoto femminile si trova in raduno al Polo Natatorio di Ostia, dove resterà fino al 15 gennaio.
