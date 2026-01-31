L’Italia di pallanuoto femminile apre la seconda fase degli Europei 2026 con una sconfitta pesante. La squadra italiana perde nettamente contro la Grecia, interrompendo una serie di tre vittorie di fila. Carlo Silipo non nasconde il suo rammarico e ammette che l’approccio delle sue giocatrici deve migliorare se vogliono competere ai livelli più alti. Ora si aspetta una reazione già nelle prossime partite.

L’ Italia interrompe una sequenza di tre vittorie consecutive e perde nettamente con la Grecia nel primo incontro della seconda fase a gironi dei Campionati Europei 2026 di pallanuoto femminile a Funchal (Portogallo). Il Setterosa è stato travolto dalle campionesse mondiali in carica, subendo un terribile parziale di 6-1 nella frazione inaugurale e cedendo alla fine con il punteggio di 15-10. Domenica le azzurre torneranno in acqua per affrontare la Francia in uno scontro diretto decisivo per l’accesso alle semifinali della rassegna continentale. “ Il risultato non è lusinghiero e non siamo contenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Carlo Silipo: “Risultato non lusinghiero, dobbiamo migliorare l’approccio”

È iniziata la ventunesima edizione dei campionati europei di pallanuoto femminile, ospitata all'Olympic Complex di Funchal, Madeira.

L’Italia batte la Turchia 25-11 e conquista la terza vittoria agli Europei di pallanuoto a Funchal.

Europei di Funchal Il Setterosa cade 15-10 con la Grecia campione del mondo nella prima partita del gruppo E. Le azzurre del ct Carlo Silipo, pur mostrando buone trame offensive specie nella parte centrale del match, pagano un primo quarto dominato e chi - facebook.com facebook