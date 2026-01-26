Carlo Silipo | Abbiamo rotto il ghiaccio dobbiamo lavorare sulla nostra forza e consapevolezza

È iniziata la ventunesima edizione dei campionati europei di pallanuoto femminile, ospitata all'Olympic Complex di Funchal, Madeira. Carlo Silipo sottolinea l'importanza di rafforzare la squadra attraverso maggiore consapevolezza e collaborazione, segnando un nuovo capitolo per le competizioni continentali di questa disciplina.

Ha preso il via la ventunesima edizione dei campionati europei di pallanuoto femminile che hanno come proscenio l’Olympic Complex di Funchal sull’isola di Madeira in Portogallo. Buona la prima per il Setterosa. L’Italia ha sconfitto per 24-12 la Croazia e aperto con un successo la rassegna continentale. Cinque gol di Cocchiere, poker di Ranalli, triplette di Papi, Bettini e Bianconi hanno rimpinguato lo score tricolore. La compagine nostrana, al di là di un inizio un po’ incerto, ha dettato le fila dell’incontro con ordine e continuità, facendo la differenza nelle situazioni in superiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

