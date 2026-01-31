Questa notte a Palermo il questore ha deciso di chiudere un pub nel centro città dopo una denuncia di violenza sessuale. La decisione arriva dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e prove che hanno portato alla sospensione temporanea dell’attività. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha scosso la vita notturna del quartiere e preoccupato residenti e clienti.

Il Questore di Palermo, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione di più esercizi pubblici nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno della “malamovida”. E’ stata disposta la sospensione, per la durata di sette giorni, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia) relative sia alla somministrazione di alimenti e bevande che all’attività di vicinato di un esercizio pubblico ubicato nel quartiere Tribunale-Castellamare. Il provvedimento trae origine da due distinti episodi lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica verificatisi nel trascorso mese di Settembre, sia all’interno che nell’area esterna del predetto locale nell’arco di appena due giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo, violenza sessuale in un pub del centro: il questore chiude il locale

Approfondimenti su Palermo Pub

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Palermo Pub

Argomenti discussi: Sanchez Martinez, il pierre delle discoteche, condannato a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale; Violenza sessuale, a processo Pizzolato: battaglia tra accusa e difesa sul consenso della vittima; Violenza sessuale su minorenne: 86enne finisce in carcere; Taranto: tutti assolti gli autisti Amat finiti sotto processo per violenza sessuale.

Violenza sessuale in un pub a Palermo, il questore chiude il localeLa Squadra mobile, che ha ascoltato la donna, indaga sulla vicenda e ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La notizie è emersa solo adesso perché il questore, Maurizio Calvino, ha ... livesicilia.it

Palermo, violenza sessuale in un pub del centro: il questore chiude il localeIl Questore di Palermo, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione di più ... msn.com

Giovedì 5 febbraio, ore 18:00! Circolo Arci EPYC – via Pignatelli Aragona 42, Palermo “Predatori. Sesso e violenza nelle mafie”, di Celeste Costantino Un saggio che, attraverso racconti di vite spezzate dalla violenza mafiosa, mira ad esplorare la sessualità - facebook.com facebook