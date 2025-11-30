Milano ragazza denuncia violenza sessuale fuori da un locale in centro
Una ragazza di 24 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. È successo nella notte intorno alle 3. I due ragazzi, entrambi italiani, erano stati all'interno di una discoteca in via Molino delle Armi e si sono spostati in un parcheggio in via Crocefisso dove sarebbe avvenuto il rapporto sessuale senza il consenso della giovane. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Milano, ragazza di 24 anni violentata alle tre di notte alle Colonne di San Lorenzo: 22enne bloccato dalla security di un locale - Aggredita in una rientranza di via Crocefisso e scaraventata contro il cofano di un’auto, la vittima ha chiesto aiuto al personale di un locale notturno. Riporta msn.com
Ragazza violentata in centro a Milano, un denunciato - Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Come scrive msn.com
Violenza sessuale in via Molino delle Armi a Milano: 24enne denuncia gli abusi all'uscita dalla discoteca - La ragazza ha raccontato di essere stata violentata da un 22enne, ora denunciato a piede libero. Come scrive milano.corriere.it