milano ragazza denuncia violenza sessuale fuori da un locale in centro

Una ragazza di 24 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. È successo nella notte intorno alle 3. I due ragazzi, entrambi italiani, erano stati all'interno di una discoteca in via Molino delle Armi e si sono spostati in un parcheggio in via Crocefisso dove sarebbe avvenuto il rapporto sessuale senza il consenso della giovane. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

