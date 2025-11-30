Aggressione a Milano | ragazza denuncia violenza sessuale in pieno centro Fermato dalla sicurezza del locale un 22enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in strada. Questa notte, tra il 29 e il 30 novembre 2025, una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale in via Crocefisso, nel cuore di Milano, poco prima delle 3 di notte, nei pressi di un locale pubblico. Intervento dei soccorsi. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita alla Clinica Mangiagalli, dove è stata accolta presso il Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) per le cure e l’assistenza necessarie. Successivamente, ha presentato denuncia ai carabinieri raccontando quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
