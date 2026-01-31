Palermo sempre più curtigghiara | il nuovo itinerario attraverso intrighi e pettegolezzi della città di una volta

Domenica 8 febbraio alle 10:30, i cittadini si ritrovano in piazza San Domenico per un nuovo tour intitolato

Domenica 8 febbraio, alle ore 10:30, appuntamento in piazza San Domenico per un nuovo tour, Palermo sempre più “curtigghiara”. Un nuovo itinerario ricco d’arte e storia, attraverso intrighi, amori e pettegolezzi della Palermo aristocratica e popolana di una volta. Dalla monumentale piazza San Domenico, attraverso la Vucciria, si raggiungerà piazza Marina e piazza Sant'Anna, tra palazzi nobiliari, giardini, chiese e conventi. I partecipanti ascolteranno storie di iettatori, schiaffi memorabili, cospirazioni di palazzo e amori finiti in tragedia, come quello di Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, per Vincenzo Paterò del Cugno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

