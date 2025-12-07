Palermo sempre più curtigghiara | intrighi amori e pettegolezzi della città di una volta

Sabato 13 Dicembre, alle ore 16:00, appuntamento a Piazza San Domenico per il nuovo tour "Palermo sempre più Curtigghiara".Dopo il successo della precedente edizione del Curtigghiara 1, ci sposteremo in altri luoghi della città antica con un nuovo itinerario ricco d’arte e storia, attraverso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

