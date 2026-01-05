Palermo sempre più curtigghiara | nuovo tour su intrighi amori e pettegolezzi della città di una volta
Scopri Palermo attraverso un itinerario che svela storie di intrighi, amori e pettegolezzi della città di una volta. Domenica 11 gennaio alle 10:30, ritrovo in piazza San Domenico per il tour “Palermo sempre più curtigghiara”. Un percorso pensato per conoscere aspetti meno noti della storia palermitana, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta della città.
