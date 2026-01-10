Pontino | Sfonda la porta a calci durante una lite e si ferisce a una gamba | 35enne in ospedale

Nella serata di giovedì 8 gennaio, un uomo di 35 anni è stato soccorso sul Pontino dopo un episodio di lite con una parente, durante il quale ha sfondato una porta a calci e si è ferito a una gamba. L'intervento dei soccorsi ha permesso di stabilizzare la situazione e condurre l’uomo in ospedale per le cure del caso.

