Florida lite per una partita in tv finisce in tragedia | uccide la moglie ferisce la figlia e si suicida

Una partita di football americano trasmessa in televisione si è trasformata in una tragedia familiare. È accaduto in Florida, a Lakeland, pochi giorni prima di Natale. Un uomo ha ucciso la moglie, ferito gravemente la figlia tredicenne e poi si è tolto la vita. Secondo quanto ricostruito, Crystal Kenney aveva chiesto al marito Jason Kenney di cambiare canale o spegnere la tv mentre lui stava seguendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

