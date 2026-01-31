Domenica 1 febbraio, alle 17:15, si gioca Angers contro Metz. L’Angers, che sta attraversando un buon momento, ospita la squadra ultima in classifica, il Metz, che fatica a trovare risultati. La partita si presenta come un’occasione importante per i padroni di casa per consolidare la loro posizione, mentre per il Metz sarà importante cercare punti salvezza. Gli appassionati di Ligue 1 si preparano a seguire un match che potrebbe riservare sorprese.

Turno numero 20 di Ligue1 e un Angers che naviga in acque tranquille riceve in casa un Metz ultimo e in grande difficoltà. Per gli scoitses pareggio da accogliere positivamente quello contro il Paris FC, e vantaggio sul terzultimo posto che si allunga a 9 punti. Interrotta la serie negativa e soprattutto si è voltato pagina dopo la brutta scoppola rimediata contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Angers-Metz (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

