Ospedali al Cardarelli nuove culle per il co-sleeping sicuro

Al Cardarelli di Napoli arrivano nuove culle per il co-sleeping sicuro. Le strutture sono state posizionate vicino ai letti delle mamme, facilitando il rooming-in, la pratica che permette a mamma e neonato di stare insieme 24 ore su 24 durante tutto il ricovero. La novità mira a rendere più semplice e sicuro il momento del post-parto.

Sono posizionate al fianco del letto della mamma e consentono un più agevole rooming-in, pratica post-parto che permette alla madre e al neonato di rimanere nella stessa stanza 24 ore su 24 durante l’intera degenza ospedaliera. Da qualche settimana hanno fatto il loro esordio anche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Cardarelli di Napoli. Sono le nuove culle per il co-sleeping sicuro, il cosiddetto “sonno condiviso”, finalizzate a far dormire il neonato vicino ai genitori. Molteplici i benefici registrati dal personale infermieristico del Nido, spiegano al Cardarelli: dalla facilitazione all’allattamento al rafforzamento del legame affettivo con la mamma.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Cardarelli Ospedali Ospedale Cardarelli, nuove culle per il “co-sleeping” sicuro Da alcune settimane, all’Ospedale Cardarelli di Napoli sono arrivate nuove culle per il co-sleeping. Rivoluzione intramoenia negli ospedali, limiti al privato dentro al pubblico: le nuove regole per ridurre le liste d'attesa La riforma delle regole intramoenia introduce limiti al privato all’interno degli ospedali pubblici, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nel sistema sanitario. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cardarelli Ospedali Argomenti discussi: Ospedale Cardarelli, ridotti i posti letto in Rianimazione causa lavori. La Regione si infuria: Dovevate pensarci prima; L'Asrem prende pediatri in prestito da Napoli per il Molise; Carenza di pediatri, l'Asrem ricorre a una convenzione esterna; Franco Addona è il nuovo direttore della Psichiatria al Cardarelli di Campobasso. Maternità in sicurezza, al Cardarelli le nuove culle per il co-sleepingSono posizionate al fianco del letto della mamma e consentono un più agevole rooming-in, pratica post-parto che permette alla madre e al neonato di rimanere nella stessa stanza 24 ore su 24 durante l' ... msn.com I grandi ospedali. Il Cardarelli di Napoli. Intervista al DG Granata: E’ dura ma restiamo una certezza per i napoletani. E non soloPareggio di bilancio nel 2012 con grandi sacrifici in termini di ristrutturazione interna. Ma l’ospedale regge, con punte di eccellenza innegabili. Il problema più grosso è il personale: dal 2009 a ... quotidianosanita.it : "Storie in corsia” è uno spazio che raccoglie le voci dei pazienti e le storie dei professionisti che ogni giorno vivono il Cardarelli. Ogni storia è una testimonianza di vita - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.