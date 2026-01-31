Ospedale pronto per il 31 maggio

Entro il 31 maggio, l’ex ospedale di Corridonia dovrebbe essere pronto. In quattro mesi, i lavori di riqualificazione devono concludersi, e la struttura di viale Italia sarà dotata di tutte le apparecchiature, le attrezzature e gli arredi necessari. La data si avvicina, e i lavori procedono rapidamente per rispettare i tempi.

È prevista per il 31 maggio la fine dei lavori di riqualificazione dell'ex ospedale di Corridonia. Un orizzonte temporale di appena quattro mesi per vedere la struttura di viale Italia completata, dotata di apparecchiature mediche, attrezzature e arredi. Questo è quanto emerso dopo il sopralluogo nel cantiere dell'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro e del direttore generale della Ast di Macerata Alessandro Marini, della responsabile dell'area tecnica Ast Fulvia Dini e del responsabile unico del procedimento Marco Sabbatini, accompagnati dalla sindaca Giuliana Giampaoli con la vice Nelia Calvigioni.

