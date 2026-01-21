MateSannio Marathon | aperte le iscrizioni si parte il 31 maggio

Sono aperte le iscrizioni per la MateSannio Marathon, che si terrà il 31 maggio 2026 a Telese Terme. La manifestazione, alla sua 13ª edizione, rappresenta un’occasione per gli appassionati di ciclismo di vivere un evento nel cuore del Sud Italia. La corsa si svolgerà nel suggestivo contesto della provincia di Benevento, offrendo un percorso che unisce natura e tradizione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 31 maggio 2026, Telese Terme (BN) tornerà a essere il cuore pulsante del ciclismo del Sud Italia con la 13ª edizione della Matesannio Marathon. L’evento quest’anno si presenta con una veste completamente rinnovata, pronto a ospitare centinaia di ciclisti per la sesta prova del prestigioso Circuito FantaGIRO 2026. Che tu sia un atleta in cerca della performance o un appassionato che vuole godersi il panorama, la Matesannio ha il percorso adatto a te: MEDIOFONDO (106,50 km – 2100 mt di dislivello complessivo): Il tracciato regina, tecnico e impegnativo, con un tempo massimo di 6 ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

