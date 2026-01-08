Restaurato dopo 92 anni il padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli Investimento di 2,8 mln

Dopo 92 anni, il Padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stato restaurato, restituendo alla città un importante esempio di patrimonio storico e architettonico. L’intervento, dal valore di 2,8 milioni di euro, ha permesso di conservare e valorizzare questa struttura, contribuendo alla tutela e al rinnovamento del patrimonio culturale dell’ospedale.

È stato restituito alla città il Padiglione monumentale dell'ospedale Cardarelli di Napoli, al termine di un intervento di restauro che ne ha valorizzato il patrimonio storico e architettonico. L'evento si è svolto questa mattina allo scalone principale, dove si è tenuta la cerimonia di svelamento della scultura realizzata dall'artista Lello Esposito. A seguire, è stato inaugurato il nuovo spazio di accoglienza al piano terra, dotato di desk per l'informazione, l'orientamento e la presa in carico degli utenti, insieme alla presentazione del progetto di comunicazione visiva realizzato per gli ambienti.

