Oggi l'ospedale Cardarelli ha riaperto il suo Padiglione monumentale, dopo un intervento di restauro volto a preservarne il patrimonio storico e architettonico. La riqualificazione permette di valorizzare un importante elemento architettonico della città, garantendo al contempo la funzionalità della struttura. La ripresa delle attività nel padiglione rappresenta un passo importante per il mantenimento del patrimonio storico dell'ospedale e per il servizio alla comunità.

Riaperto oggi il Padiglione monumentale dell'ospedale Cardarelli, al termine di un intervento di restauro che ne ha valorizzato il patrimonio storico e architettonico. L'evento si è svolto questa mattina allo scalone principale, dove si è tenuta la cerimonia di svelamento della scultura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Restituito alla città il padiglione monumentale dell'ospedale Cardarelli - L'intervento di recupero ha visto un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro e ha riguardato il restauro conservativo degli spazi storici e la loro rifunzionalizzazione ... napolitoday.it