Il Parlamento si prepara a discutere il nuovo decreto energia, considerato una priorità dal governo. Orsini spera che già a febbraio si possano fare i primi passi concreti. Nel frattempo, il deputato tiene alta l’attenzione sulla crisi in Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite duramente dal maltempo.

“Oggi ciò che serve maggiormente per essere competitivi è ridurre il costo dell’energia“. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, torna a battere sul tema del caro bollette, chiarendo che al momento l’Italia deve valutare adeguatamente le sue priorità e dare al più presto una risposta ai suoi cittadini. A poche settimane dall’approvazione della Legge di Bilancio, che ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra governo ed esperti del settore, il leader degli industriali ha specificato che un modello simile può essere applicato a numerosi altri temi del Paese. Nel corso del suo intervento all’inaugurazione di Mido 2026, Orsini ha ribadito la necessità di maggiori investimenti nell’ambito industriale italiano, affinché la ripresa del settore possa essere armoniosa e soprattutto sostenibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orsini sul decreto energia: “Oggi è priorità del Paese, spero primi passi già a febbraio”

Il costo dell’energia in Italia resta tra i più alti al mondo.

