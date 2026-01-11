L’allarme del sindaco nel piccolo paese | Nei primi giorni dell’anno già 14 decessi
Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha espresso preoccupazione per l’elevato numero di decessi registrati nei primi giorni dell’anno, con già 14 vittime. La situazione ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando la necessità di monitorare attentamente l’evolversi di questa situazione. La città si trova a dover affrontare un inizio d’anno segnato da eventi che richiedono attenzione e riflessione.
Castiglion Fiorentino (Arezzo), 11 gennaio 2026 – Un inizio d'anno particolarmente difficile per Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, tanto da preoccupare il sindaco Mario Agnelli. Nei primi dieci giorni del 2026, la cittadina di poco meno di 13 mila abitanti ha registrato 14 decessi, un numero che supera di gran lunga la media degli anni passati, compreso il periodo della pandemia da Covid. Castiglion Fiorentino, 14 morti dall’inizio dell’anno. Il sindaco: “Media fuori dal normale” Solo nel 2025, infatti, i decessi complessivi erano stati 133: una cifra che ora rischia di essere superata se l'attuale andamento dovesse mantenersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
