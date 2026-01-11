L’allarme del sindaco nel piccolo paese | Nei primi giorni dell’anno già 14 decessi

Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha espresso preoccupazione per l’elevato numero di decessi registrati nei primi giorni dell’anno, con già 14 vittime. La situazione ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando la necessità di monitorare attentamente l’evolversi di questa situazione. La città si trova a dover affrontare un inizio d’anno segnato da eventi che richiedono attenzione e riflessione.

Allarme lupi anche a Badalucco: esemplari avvistati nel centro, tra le strade e vicino a case e orti (Video) Gli animali si aggirano di giorno, attirando dai rifiuti organici, e il sindaco chiede l’intervento dei carabinieri forestali - facebook.com facebook

Allarme furti, sindaco choc a #Stornara. “Viviamo barricati in casa, sarò costretto a invitare a scappare dal paese” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.