Orsini | in Italia energia tra più care al mondo speriamo dl a febbraio

Il costo dell’energia in Italia resta tra i più alti al mondo. Orsini fa sapere che si spera di trovare una soluzione entro febbraio, ma avverte che il governo ha davanti a sé una strada complicata. La questione richiede un intervento rapido, anche se al momento non è facile mettere insieme un decreto che vada bene a tutti, viste le tante complessità in gioco.

Il tema del costo dell’energia «è da risolvere velocissimamente: so che per il governo con cui stiamo collaborando è complesso costruire un decreto sull’energia, perché ci sono milioni di composizioni per poterlo formare. Credo che si arriverà a costruire un percorso positivo: speriamo che nei primi giorni di febbraio» il decreto sia pronto. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. «Oggi dobbiamo risolvere questo nodo, sappiamo che la nostra energia è la più cara al mondo, tra le più care al mondo, e quindi è ovvio che dobbiamo dare le condizioni perché questo Paese sia attrattivo e soprattutto per mantenere le nostre imprese», aggiunge Orsini rispondendo ai giornalisti a margine dell’inaugurazione del Mido a Milano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

