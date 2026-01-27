Durante le Olimpiadi invernali di febbraio, Homeland Security Investigations (Ice) fornirà supporto alla sicurezza presso il consolato di Milano, garantendo un intervento coordinato e professionale per la tutela degli eventi e delle persone coinvolte.

Sarà l’Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice, a operare nella sala operativa del consolato degli Stati Uniti a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali in programma a febbraio. La presenza degli agenti americani è prevista esclusivamente a supporto delle attività di sicurezza diplomatica, senza alcun coinvolgimento in funzioni di ordine pubblico o controlli sull’immigrazione. Si tratta della componente investigativa dell'Ice (Immigration and custom enforcement), che è l'agenzia federale americana finita sotto i riflettori dopo l'omicidio di un cittadino americano, Alex Pretti, ucciso da un agente a Minneapolis nel corso delle proteste contro la gestione delle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Supporto alla sicurezza e sala operativa al consolato di Milano: così agirà l'Ice in Italia

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la presenza degli agenti ICE ha suscitato opposizione da parte del sindaco Beppe Sala, che ha espresso il suo disappunto, definendo la loro collaborazione come una

L’eventuale presenza di agenti Ice ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha suscitato reazioni contrastanti.

