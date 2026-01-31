Operazione Po | massiccio controllo su fiume e affluenti Sanzionati numerosi cacciatori e pescatori

Lodi ha visto un maxi controllo lungo il fiume e i suoi affluenti. La polizia ha fermato numerosi cacciatori e pescatori, sanzionandone molti. Tra questi, uno ha ricevuto anche una denuncia penale. Sequestrate una barca senza assicurazione e un fucile. Gli agenti hanno agito con fermezza per tutelare l’ambiente e verificare il rispetto delle regole.

Lodi, 31 gennaio 2026 – Operazione Po. Un maxi controllo ambientale lungo il fiume e gli affluenti, al termine del quale sono stati sanzionati diversi cacciatori, di cui uno penalmente, sequestrati una barca senza assicurazione e un fucile. È scattata all’alba del 31 gennaio la nuova Operazione Po, vasta attività di controllo ambientale e ittico-venatorio che ha interessato circa 150 chilometri di fiume, estendendosi anche ai principali affluenti: Adda, Ticino e Mincio. Bilancio Polizia provinciale. In un anno 450 incidenti con animali selvatici Un intervento di ampia portata, per numero di territori coinvolti e forze in campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

