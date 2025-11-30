Controlli a Torino Borgo Po | tre locali sanzionati per oltre 21.000 euro sospesa un’attività commerciale

Nella zona pre-collinare e collinare di Torino, si è svolto un controllo straordinario del territorio coordinato dalla polizia di Stato in collaborazione con il personale della polizia municipale, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro. Il servizio è stato diretto dal personale dei commissariati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

