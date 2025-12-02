Ex Sivalco il ’mostro’ | Il futuro venga deciso da cacciatori e pescatori

Doveva essere un fiore all’occhiello, un centro nato e destinato alla sperimentazione per la riproduzione e l’allevamento delle specie ittiche autoctone. Leggasi, l’anguilla. E’ diventato un monumento, un simbolo di uno dei tanti sprechi di denaro pubblico. Stiamo parlando dell’ex Sivalco di Comacchio che ha chiuso i battenti nel 1996 con un debito di 17 miliardi di ex lire. La questione ieri in commissione in Regione, sul tavolo l’operazione per bonificarlo. Ingenti i costi. Adesso si apre uno spiraglio dopo 20 anni, ettari ed attari abbandonati, capannoni che si accartocciano su se stessi. "La Regione – spiega Fausto Gianella, consigliere di Fratelli d’Italia – sta investendo sulla bonifica dell’enorme sito, che con la sua chiusura rappresentò un disastro economico ed occupazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Sivalco, il ’mostro’: "Il futuro venga deciso da cacciatori e pescatori"

