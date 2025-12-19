Napoli raccoglie petardo da terra ma gli esplode in mano e perde 4 dita | operato al Pellegrini

Un gesto apparentemente innocuo si trasforma in tragedia a Napoli: un uomo raccoglie un petardo inesploso da terra, ma l’ordigno esplode, causando gravi ferite alla mano e la perdita di quattro dita. Trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, ora affronta un percorso di recupero e speranza. Un grave monito sulla pericolosità di maneggiare materiali esplosivi abbandonati e sull’importanza della prevenzione.

Botti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita - Il primo grave ferimento causato dall'esplosione di un petardo è stato registrato a Napoli dove un 35enne ha riportato l'amputazione di alcune dita. ilmattino.it

Il 15 dicembre, al Teatro Trianon Viviani di Napoli, abbiamo partecipato alla presentazione della nuova edizione del catalogo IPIC (Fondi Coesione Italia 21/27), un volume di 444 pagine, redatto in italiano e inglese, che raccoglie e descrive i 170 elementi attu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.