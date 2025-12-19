Napoli raccoglie petardo da terra ma gli esplode in mano e perde 4 dita | operato al Pellegrini

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto apparentemente innocuo si trasforma in tragedia a Napoli: un uomo raccoglie un petardo inesploso da terra, ma l’ordigno esplode, causando gravi ferite alla mano e la perdita di quattro dita. Trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, ora affronta un percorso di recupero e speranza. Un grave monito sulla pericolosità di maneggiare materiali esplosivi abbandonati e sull’importanza della prevenzione.

Immagine generica

Uomo ferito alla mano dopo aver raccolto un petardo inesploso da terra. Operato all'ospedale Pellegrini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maneggia un petardo che gli esplode in mano: trasferito d'urgenza all'ospedale

Leggi anche: Petardo esplode in aula al Serra. Lanciato attraverso una finestra, studenti terrorizzati ma illesi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Botti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita.

napoli raccoglie petardo terraNapoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini - Uomo ferito alla mano dopo aver raccolto un petardo inesploso da terra. fanpage.it

napoli raccoglie petardo terraBotti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita - Il primo grave ferimento causato dall'esplosione di un petardo è stato registrato a Napoli dove un 35enne ha riportato l'amputazione di alcune dita. ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.