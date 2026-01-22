A novembre, Sam Bennett ha subito un intervento al cuore. Ora, tornato in gruppo, il ciclista irlandese si prepara a continuare la sua carriera, forse l’ultima. In questa intervista, Bennett condivide il retroscena di un autunno difficile e il suo desiderio di restare protagonista nel mondo del ciclismo, affrontando con determinazione le sfide future.

Roma, 22 gennaio 2026 - Un'altra stagione in gruppo, forse l'ultima ma non è affatto detta l'ultima parola, da vivere possibilmente da protagonista: è il sogno di Sam Bennett, uno dei grandi veterani rimasti attivi nel ciclismo che confessa un retroscena importante e tutt'altro che banale sul suo autunno complicato appena lasciato alle spalle. Le dichiarazioni di Bennett. Ai microfoni di The Irish Times, il classe '90, passato nelle scorse settimane dalla Decathlon CMA CGM Team alla Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, ha confessato di aver subito un intervento chirurgico al cuore, spiegandone anche in maniera piuttosto chiara i dettagli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - “A novembre sono stato operato al cuore”. Il retroscena di Sam Bennett

