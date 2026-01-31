Onde di panico a Crans Montana | 171 allarmi in 90 minuti registrazioni rilasciate

Alle 1,30 di notte del 1° gennaio, il centralino del soccorso sanitario svizzero 114 ha ricevuto 171 chiamate in soli 90 minuti. Le telefonate sono arrivate tutte nello stesso lasso di tempo, creando un caos totale e un sovraccarico difficile da gestire. Le autorità hanno confermato che molte persone segnalavano emergenze di vario tipo, ma le registrazioni mostrano anche che alcune chiamate erano ripetitive o confuse. La situazione ha causato una vera e propria emergenza in paese, con i soccorritori impegnati a rispond

Alle 1,30 di notte del 1° gennaio, il centralino del soccorso sanitario svizzero 114 è stato travolto da un’ondata di chiamate di emergenza provenienti da Crans Montana. Entro novanta minuti, 171 persone hanno cercato aiuto, in un susseguirsi di grida, urla di panico e richieste disperate che hanno riempito le linee telefoniche. La Procura di Sion ha già avviato l’analisi delle registrazioni audio, conservate in forma integrale, per ricostruire i minuti cruciali dell’incendio che ha distrutto il pub Le Constellation, causando la morte di 40 persone e ferendo altre 119. I primi segnali di allarme sono arrivati pochi secondi dopo l’ora stabilita, con una voce incerta che chiedeva soccorso: “Vorrei che veniste, perché c’è un’emergenza al Constellation”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alle 1:30 del primo gennaio, nel cuore di Crans-Montana ancora addormentata sotto la neve, il centralino delle emergenze riceve una telefonata che rompe il silenzio della notte.

Un incendio scoppiato a Crans-Montana ha provocato il panico tra le persone presenti.

La Procura vallesana ha concesso l'assistenza giudiziaria all'Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha detto una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'autorità competente in materia, ai microfoni della Radio SRF. L'UFG precisa di

