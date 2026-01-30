Un incendio scoppiato a Crans-Montana ha provocato il panico tra le persone presenti. Sono arrivate oltre 170 chiamate al numero di emergenza 144, tra vittime, soccorritori e genitori che cercavano i loro cari. Le registrazioni delle telefonate sono finite nelle mani dei pubblici ministeri di Roma, e tra i file ci sono anche le urla di una madre che chiede disperatamente:

© Virgilio.it - Crans-Montana, l'incendio del Constellation nelle registrazioni in Procura: "Dov'è mia figlia?"

La procura svizzera ha avviato un’indagine sulla licenza del bar ‘Le Constellation’ a Crans Montana, rilasciata nel 2012 a Jacques Moretti e Jessica Moric.

La procura di Crans Montana sta esaminando la licenza del bar ‘Le Constellation’, rilasciata circa undici anni fa, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio, lesioni e incendio colposi legata alla strage avvenuta nella località.

