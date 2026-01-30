Crans-Montana la notte delle chiamate disperate | 171 richieste di aiuto mentre il Constellation bruciava

Alle 1:30 del primo gennaio, nel cuore di Crans-Montana ancora addormentata sotto la neve, il centralino delle emergenze riceve una telefonata che rompe il silenzio della notte. È il primo di oltre 170 richieste di aiuto in poche ore, mentre il fuoco divampa nel resort e le chiamate si moltiplicano in modo improvviso e improvviso. La situazione si fa subito critica, con le squadre di soccorso che si mobilitano per affrontare il disastro.

All’1:30 del primo gennaio, mentre il Capodanno è ancora in corso e Crans-Montana dorme sotto la neve, al centralino del numero di emergenza svizzero arriva una chiamata che spezza la notte. «Vorrei che veniste, perché c’è un’emergenza al Constellation». È l’inizio di una sequenza di richieste di aiuto che, nell’arco di un’ora e mezza, raggiungeranno quota 171. Il locale è in fiamme. Quando l’incendio verrà domato, il bilancio sarà devastante: 40 morti e 116 feriti. Quelle chiamate, ora agli atti dell’inchiesta, sono state in parte trasmesse dalla televisione francese BfmTv e diffuse in Italia da Diario del giorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

Emergono nuovi dettagli sull’incendio di Crans-Montana: un video potrebbe mostrare Jessica Moretti, titolare del Constellation, all’esterno del locale con la cassa tra le mani, ipotizzando una possibile fuga durante il rogo della notte di Capodanno che causò 40 vittime.

Un’ondata di telefonate di emergenza ha investito il centralino del soccorso sanitario di Crans-Montana.

Argomenti discussi: Eleonora Palmieri mostra sui social il volto ustionato dopo la notte di Crans-Montana: Grata a chi mi sta curando con umanità. Se sono qui è merito vostro; Crans-Montana, Eleonora mostra il volto ustionato sui social: Non smettete mai di onorare la vita; Strage Crans Montana, studentessa di Biella si sveglia dal coma dopo 22 giorni; Crans-Montana, Jessica Moretti: Dicevo alle ragazze di non tenere in alto le bottiglie coi bengala.

