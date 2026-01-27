In seguito a un'operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato e ucciso uno straniero nordafricano. L'episodio ha suscitato attenzione sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione. La vicenda è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

È di omicidio volontario l'accusa per il poliziotto che, lunedì sera, ha sparato e ucciso uno straniero nordafricano in zona Rogoredo durante un'operazione antidroga insieme ad alcuni colleghi. L'agente è stato ascoltato nella stessa serata di ieri e ai pm ha spiegato che lui e il collega gli hanno gridato " fermo polizia ", identificandosi secondo procedura, ma lo straniero, oltre a non fermarsi, avrebbe estratto l'arma puntandola addosso al poliziotto. A quel punto l'agente ha usato l'arma d'ordinanza per una reazione " di paura e di difesa ", come ha messo a verbale. Ora nelle indagini saranno effettuati sia l'autopsia sul corpo del 28enne che gli accertamenti balistici per ricostruire la traiettoria dello sparo e tutta la dinamica dell'azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mi ha puntato la pistola e ho sparato". Ora il poliziotto è indagato per omicidio volontario

Approfondimenti su Rogoredo

In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Aniello Scarpati, la bara del poliziotto ucciso dal Suv avvolta nel tricolore per la camera ardente

Ultime notizie su Rogoredo

Argomenti discussi: Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne; Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario; Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato per omicidio volontario. Fermo, polizia: poi lo sparo alla testa da 15 metri; Spara e uccide un uomo durante un controllo antidroga, indagato il poliziotto.

Zoe Cristofoli: «Mi hanno puntato una pistola alla testa davanti a mio figlio». L’influencer e imprenditrice racconta la paura, la fame e la conquista della paceQuella di Zoe Cristofoli non è la storia che ci si aspetta guardando una bacheca Instagram. Ospite di One More Time di Luca Casadei, l’influencer e imprenditrice sceglie ... ilmattino.it

Mi hanno puntato la pistola alla testa e lanciato il bimbo sul muroAttimi di paura e vero terrore per l’influencer e moglie del calciatore Theo Hernandez, Zoe Cristofoli. La donna è stata protagonista dell’ultima puntata del podcast One More Time di Luca Casadei e ha ... ilfattoquotidiano.it

Indagato per omicidio volontario il #poliziotto che ieri ha ucciso, sparando, un 28enne a Milano. Il giovane gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata a salve, durante un controllo antidroga. "Ho avuto paura e mi sono difeso". Leggitima difesa, ribadisce l - facebook.com facebook

Indagato per omicidio volontario il #poliziotto che ieri ha ucciso, sparando, un 28enne a Milano. Il giovane gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata a salve, durante un controllo antidroga. "Ho avuto paura e mi sono difeso". Leggitima difesa, ribadisce l x.com