Mi ha puntato la pistola e ho sparato Ora il poliziotto è indagato per omicidio volontario
In seguito a un'operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato e ucciso uno straniero nordafricano. L'episodio ha suscitato attenzione sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione. La vicenda è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
È di omicidio volontario l'accusa per il poliziotto che, lunedì sera, ha sparato e ucciso uno straniero nordafricano in zona Rogoredo durante un'operazione antidroga insieme ad alcuni colleghi. L'agente è stato ascoltato nella stessa serata di ieri e ai pm ha spiegato che lui e il collega gli hanno gridato " fermo polizia ", identificandosi secondo procedura, ma lo straniero, oltre a non fermarsi, avrebbe estratto l'arma puntandola addosso al poliziotto. A quel punto l'agente ha usato l'arma d'ordinanza per una reazione " di paura e di difesa ", come ha messo a verbale. Ora nelle indagini saranno effettuati sia l'autopsia sul corpo del 28enne che gli accertamenti balistici per ricostruire la traiettoria dello sparo e tutta la dinamica dell'azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al ventottenne
In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.
Milano, poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato ed ucciso un 28enne
In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.
