Non ha sparato mio figlio La mamma di Vescovo presunto complice nell' omicidio Tarna

Una madre affronta il dolore di vedere arrestare il proprio figlio in casa, accusato di un grave reato. La sua testimonianza rivela il dramma personale dietro un caso di omicidio, evidenziando le emozioni e le difficoltà di una famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario complesso. Un racconto che invita alla riflessione sulle conseguenze di scelte e sulla fragilità umana in situazioni difficili.

Il dramma di una madre che vede arrestare il figlio in casa, accusato di omicidio. «Mi è scoppiato il cuore. L'hanno portato via in tuta». Preoccupazione, paura e il vuoto. Migliaia le domande ad appesantire il petto di Antonella Spinadin, madre di Andrea Vescovo chiamato "Viskio", 38enne.

