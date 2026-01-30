Gaza a Barcellona la gigantesca foto di Hind Rajab sulla spiaggia | la bimba fu uccisa due anni fa

A Barcellona, decine di attivisti hanno portato sulla spiaggia una grande foto di Hind Rajab, la bambina uccisa due anni fa a Gaza. È il secondo anniversario della sua morte, e i manifestanti hanno voluto ricordarla così, con un’immagine che non passa inosservata. La spiaggia si è riempita di persone che hanno condiviso il ricordo di Hind, mentre la foto gigante si stagliava contro il mare, attirando l’attenzione di chi passava.

Nel secondo anniversario della sua morte, decine di attivisti spagnoli pro-Palestina hanno srotolato un'immagine gigante di Hind Rajab su una delle spiagge di Barcellona. La bambina di 5 anni rimase vittima dei bombardamenti israeliani mentre fuggiva in auto con la sua famiglia, diventando un simbolo della sofferenza dei civili nella guerra di Gaza. La sua storia ha ispirato anche un film, "La voce di Hind Rajab", vincitore del Leone d'Argento al Festival del Cinema di Venezia lo scorso settembre e candidato all'Oscar.

