Da Limbiate alla Camera per presentare un’inchiesta sulla morte di HInd Rajab

Ilnotiziario.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 27, alla Camera dei Deputati, il limbiatese Mohamed Saleh ha partecipato a una conferenza stampa dedicata alla vicenda della piccola Hind Rajab, la bambina di 6anni rimasta uccisa durante gli scontri nella Striscia di Gaza. Chi era Hind Rajab? L’inchiesta sulla sua morte a soli 6 anni nella striscia di Gaza Hind Rajab era . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

