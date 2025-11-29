Da Limbiate alla Camera per presentare un’inchiesta sulla morte di HInd Rajab
Giovedì 27, alla Camera dei Deputati, il limbiatese Mohamed Saleh ha partecipato a una conferenza stampa dedicata alla vicenda della piccola Hind Rajab, la bambina di 6anni rimasta uccisa durante gli scontri nella Striscia di Gaza. Chi era Hind Rajab? L’inchiesta sulla sua morte a soli 6 anni nella striscia di Gaza Hind Rajab era . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altre letture consigliate
? Il ricercato? Dormiva in una camera d’albergo a Limbiate dlvr.it/TPX16L #Arresto #Polizia #Limbiate #Monza #Giustizia Vai su X
NOVITÀ.... IN ANTEPRIMA e NON ANCORA IN PUBBLICITÀ 3 locali: soggiorno con cucina abitabile, camera doppia con cabina armadio, cameretta, doppi servizi e ripostiglio e balcone a Senago (MI) Box Cantina Vicino ai servizi di prima necessità - facebook.com Vai su Facebook
Da Limbiate alla Camera per presentare un’inchiesta sulla morte di HInd Rajab - Giovedì 27, alla Camera dei Deputati, il limbiatese Mohamed Saleh ha partecipato a una conferenza stampa dedicata alla vicenda della piccola Hind Rajab, ... Come scrive ilnotiziario.net