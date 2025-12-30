Cina lanciato in orbita il satellite Tianhui-7

Il 30 dicembre 2025, il razzo Long March-4B è stato lanciato dal Centro di Jiuquan, in Cina, trasportando il satellite Tianhui-7. Questo evento rappresenta un passo importante nelle attività spaziali del paese, contribuendo alle capacità di osservazione e ricerca scientifica. Il lancio si inserisce nel quadro degli sforzi cinesi di consolidare la propria presenza nello spazio e di sviluppare tecnologie avanzate in ambito aerospaziale.

JIUQUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un razzo Long March-4B, che trasporta il satellite Tianhui-7, è decollato dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, il 30 dicembre 2025. Il satellite, lanciato alle 12:12 (ora di Pechino), è entrato con successo nell'orbita prevista, secondo il centro. Sarà utilizzato principalmente per attività come la mappatura geografica, i rilievi delle risorse terrestri e la ricerca scientifica.

