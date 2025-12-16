Starlink evita per un soffio un satellite cinese | l’orbita terrestre si sta affollando troppo

L’orbita terrestre bassa, teatro di crescente attività satellitare, sta raggiungendo livelli di congestione preoccupanti. Recentemente, Starlink ha rischiato di entrare in collisione con un satellite cinese, evidenziando le sfide legate alla gestione di uno spazio orbitale sempre più affollato. La corsa allo spazio sta portando a nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sulla sostenibilità delle orbite terrestri.

L'orbita terrestre bassa, lo spazio appena sopra le nostre teste dove viaggiano migliaia di satelliti, sta diventando un luogo pericolosamente affollato. La scorsa settimana si è verificato un incidente che ha messo in allarme la comunità spaziale: un satellite appena lanciato dall'azienda cinese CAS Space ha rischiato di scontrarsi con un veicolo di Starlink (la mega-costellazione di satelliti di SpaceX, l'azienda di Elon Musk). I due oggetti sono passati a soli 200 metri di distanza. L'allarme è stato lanciato da Michael Nicolls, un dirigente di Starlink, che ha denunciato la mancanza di cooperazione da parte dell'azienda cinese.

Starlink ha evitato una collisione con un satellite cinese per un soffio - Venerdì, un satellite lanciato assieme al razzo Kinetica 1 ha rischiato di centrare in pieno uno dei satelliti di Starlink. tech.everyeye.it

