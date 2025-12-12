i punkcake infiammano il cas di indicatore

Il 19 dicembre al CAS di Indicatore si concluderà la giornata-evento “GAZA è il Mondo” con il ritorno dei Punkcake, band valdarnese nota per la loro energia e popolarità nazionale, anche grazie alla partecipazione a X Factor. Un momento speciale che chiuderà un evento dedicato a temi di attualità e musica.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – A chiudere la giornata-evento “GAZA è il Mondo”, in programma il 19 dicembre al CAS, il Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore, alle porte di Arezzo, sarà un ritorno carico di significato: quello dei Punkcake, la band valdarnese che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico nazionale grazie alla sua energia travolgente e alla partecipazione a X Factor. Reduci da un tour che li ha portati nelle principali città italiane e dall’esibizione sul prestigioso palco di Firenze Rocks, nella stessa serata di Weezer e Green Day, i giovani musicisti tornano nel loro territorio con un concerto particolarmente atteso. 🔗 Leggi su Lanazione.it