Prevenzione della violenza di genere il 97% delle scuole superiori attivo con progetti formativi MIM | oltre 2mila istituti coinvolti

Orizzontescuola.it | 10 nov 2025

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi i risultati dell'indagine sulle iniziative promosse dalle scuole secondarie di secondo grado per il contrasto alla violenza contro le donne, condotta tra il 15 e il 29 maggio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

