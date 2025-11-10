Prevenzione della violenza di genere il 97% delle scuole superiori attivo con progetti formativi MIM | oltre 2mila istituti coinvolti

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi i risultati dell'indagine sulle iniziative promosse dalle scuole secondarie di secondo grado per il contrasto alla violenza contro le donne, condotta tra il 15 e il 29 maggio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, 25 novembre, il Comune di Cadorago promuove un ciclo di incontri pubblici dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con l’obiettivo di sen - facebook.com Vai su Facebook

«Bullismo e violenza di genere sono legati»: il criminologo Paolo Giulini propone percorsi di responsabilizzazione e rieducazione - Criminologo specializzato nel campo della violenza di genere, il dottor Paolo Giulini è stato ospite ... Da ilgazzettino.it

«Senza dati aperti non possiamo comprendere né prevenire la violenza di genere». La campagna che chiede trasparenza - La mobilitazione congiunta, promossa da Dati bene comune, insieme alla rete D. Si legge su editorialedomani.it

Contro la violenza sulle donne nasce Protocollo Zeus. La psicologa: “Così rieduchiamo gli uomini violenti” - Un percorso per educare gli uomini e renderli consapevoli della gravità di alcuni comportamenti culturalmente sessisti e violenti nei confronti delle ... Da fanpage.it