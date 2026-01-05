Lezioni in aula laboratori pratici e stage formativi | due scuole triennali per ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile

Dopo le scuole medie, gli studenti devono scegliere un percorso che prepari al mondo del lavoro. Le nostre scuole triennali offrono un’alternativa concreta con lezioni in aula, laboratori pratici e stage formativi, consentendo di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile. Un’opportunità per sviluppare competenze concrete e facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro in modo efficace e mirato.

Terminate le scuole medie, ogni anno migliaia di studenti si trovano davanti a un momento cruciale, da cui dipenderà il loro futuro professionale. Pertanto, diventa fondamentale scegliere un percorso scolastico in grado di valorizzare le loro competenze e le loro abilità, facilitando in questo.

«Così abbiamo salvato le lezioni nei laboratori» - «La scuola che dirigo, l’istituto professionale alberghiero «Aurelio Saffi» di Firenze, circa 900 studenti, presenta numerose criticità in relazione alla logistica soprattutto perché le aule sono ... ilsole24ore.com

Lezioni, laboratori e stage nelle aziende partner - diploma altamente specializzati nel campo delle nuove tecnologie, con focus su soft skills e stage in azienda. lanazione.it

“Segue le mie lezioni dal primo anno e di lui mi hanno sempre colpito la gentilezza e il sorriso accompagnati da una grande maturità. Ogni volta che entro in aula, mi chiede se voglio che mi vada a prendere un caffè”. - facebook.com facebook

