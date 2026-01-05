Lezioni in aula laboratori pratici e stage formativi | due scuole triennali per ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile

Dopo le scuole medie, gli studenti devono scegliere un percorso che prepari al mondo del lavoro. Le nostre scuole triennali offrono un’alternativa concreta con lezioni in aula, laboratori pratici e stage formativi, consentendo di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile. Un’opportunità per sviluppare competenze concrete e facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro in modo efficace e mirato.

Terminate le scuole medie, ogni anno migliaia di studenti si trovano davanti a un momento cruciale, da cui dipenderà il loro futuro professionale. Pertanto, diventa fondamentale scegliere un percorso scolastico in grado di valorizzare le loro competenze e le loro abilità, facilitando in questo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

