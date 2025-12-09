Box arancioni sui pali quel progetto non è mai stato approvato dal ministero dei Trasporti
«Il ministero dei Trasporti non ha mai approvato il progetto “Attenta-Mente” di Piacenza. Le colonnine arancioni non sono autovelox, nessuna omologazione, uso “non appropriato” fuori dalle regole». L’associazione nazionale tutela utenti della strada Altvelox rende noto che, «dopo le due denunce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
