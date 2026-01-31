Milano Cortina 2026 in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice

Centinaia di persone si sono radunate in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro l’arrivo degli agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. La piazza si è riempita di manifestanti che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan, bloccando temporaneamente il traffico intorno alla zona. La protesta si è svolta in modo pacifico, ma ha attirato l’attenzione di molti passanti e dei media locali.

Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro la presenza di agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici. Tanti i cartelli contro il presidente statunitense Donald Trump e in sostegno alle proteste di Minneapolis: in piazza anche una delegazione di cittadini americani con fischietti e cartelli con scritto ‘No Maga, No Ice dictators’. “Diciamo con grande chiarezza che non vogliamo le squadracce di Trump a Milano. Realizzeremo altre azioni, di certo non finirà qui. Il nostro governo è subalterno nei confronti di Trump, non riescono a dire di no a Trump”, ha detto il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

