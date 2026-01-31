Milano Cortina 2026 in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice

Centinaia di persone si sono radunate in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro l’arrivo degli agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. La piazza si è riempita di manifestanti che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan, bloccando temporaneamente il traffico intorno alla zona. La protesta si è svolta in modo pacifico, ma ha attirato l’attenzione di molti passanti e dei media locali.

Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro la presenza di agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici. Tanti i cartelli contro il presidente statunitense Donald Trump e in sostegno alle proteste di Minneapolis: in piazza anche una delegazione di cittadini americani con fischietti e cartelli con scritto ‘No Maga, No Ice dictators’. “Diciamo con grande chiarezza che non vogliamo le squadracce di Trump a Milano. Realizzeremo altre azioni, di certo non finirà qui. Il nostro governo è subalterno nei confronti di Trump, non riescono a dire di no a Trump”, ha detto il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano Cortina 2026, in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano-Cortina 2026, svelato il percorso della Fiamma paralimpica: ecco quando passerà nel capoluogo lombardo Il percorso della Fiamma paralimpica per Milano-Cortina 2026 è stato annunciato, con la prima tappa prevista a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, luogo simbolo del movimento paralimpico. Milano-Cortina 2026, si accende la fiamma olimpica che arriverà il prossimo 6 febbraio nel capoluogo lombardo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Olimpiadi Milano Cortina 2026: l'offerta Rai a 360°; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara. Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva a Livigno in parapendio(Agenzia Vista) Sondrio, 30 gennaio 2026 La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è tornata in Lombardia e venerdì pomeriggio ha fatto tappa a Livigno (Sondrio), sede delle gare di snowboard e sci ac ... quotidiano.net Milano-Cortina 2026, dove seguire le Olimpiadi in tv: tutti i canali e i servizi streamingMilano-Cortina 2026 si avvicina e l’Italia si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi degli ultimi anni. Le Olimpiadi Invernali porteranno sul ghiaccio e ... ilmattino.it “Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Protocollo Po. Il percorso verso le Olimpiadi Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre Una produzione Coni in collaborazione con SportFace x.com Auro Bulbarelli anticipa una presunta sorpresa di Mattarella per Milano Cortina 2026, ma viene subito smentito. Una gaffe in diretta che trasforma un annuncio in un caso istituzionale: https://fanpa.ge/r58nj facebook

